Показатели смертности от коронавируса в стране снова начали расти.

В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса. Об этом рассказали специалисты из Университета Джонса Хопкинса на официальном сайте организации. Согласно подсчетам аналитиков, за последние сутки в Америке от инфекции скончались 2228 человек. Днем ранее количество жертв составило 1509 местных жителей. Это был четвертый день подряд, когда показатели по погибшим от COVID-19 снижались.

Напомним, что по официальным источникам США подтверждено почти 608 тысяч случаев заражения. От коронавируса по стране скончались около 26 тысяч человек.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отказался подчиниться президенту США.