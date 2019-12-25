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В США увеличили прогноз по смертности от COVID-19
Сегодня, 12:31
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matveyvn

В США увеличили прогноз по смертности от COVID-19

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Причина: в некоторых Штатах ослабили меры по сдерживанию эпидемии COVID-19.

В США увеличили прогноз по смертности от COVID-19. Исследование провели специалисты из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета.

В нём представлены расчёты, по которым в стране от коронавируса могут умереть 147 тысяч человек. Это на 10 тысяч больше, чем предыдущий прогноз. Причина увеличения, по словам специалистов, в том, что в некоторых Штатах ослабили меры по сдерживанию эпидемии COVID-19.

Ранее Рошаль признал оптимизацию медицины неэффективной в условиях ЧС.

Теги: коронавирус, смерть от коронавируса, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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