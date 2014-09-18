В США состоялся запуск ракеты Minotaut I

Ракета выводит на орбиту спутники для Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

С космодрома на острове Уоллопс (штат Виргиния) состоялся запуск ракеты-носителя Minotaut I. Прямую трансляцию вело NASA.

Запуск ракеты с тремя разведывательными спутниками состоялся в 09:35 по времени Восточного побережья США (16:35 мск). NASA завершило трансляцию через две минуты после запуска. Остальные детали не раскрываются в связи с секретностью миссии.

В NRO сообщили, что запуск с космодрома на острове Уоллопс стал вторым за последний год. Это сделали в интересах данной разведывательной службы. По предварительным данным, миссия NROL-111 будет способствовать "защите США и их союзников 24 в сутки, 365 дней в году".

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Видео: Youtube/SciNews