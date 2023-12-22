В США сохраняют приверженность мирным переговорам между Баку и Ереваном

Отмечается, что Вашингтон обеспокоен новостями о столкновениях военнослужащих двух стран.

В США сохраняют приверженность мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, Вашингтон обеспокоен новостями о столкновениях военнослужащих двух стран, в результате которых погибли несколько человек. Миллер подчеркнул, что использование силы подрывает усилия, нацеленные на переговоры. Он также добавил, что любые нарушения режима прекращения огня будут расследоваться.

Ранее США выразили неуверенность, что сокращение поставок оружия Израилю будет верным решением.

Видео: YouTube / U.S. Department of State