В ужастике снялся Алексей Воробьев.

В сети появился трейлер американского фильма ужасов про алтайского злого духа. Хоррор называется "Горные огни".

В центре сюжета группа студентов из американского университета. Когда-то с ними училась русская девушка Карина (Керри). Ее убили при загадочных обстоятельствах. Спустя год друзья Керри приехали в Россию, чтобы почтить ее память. Брат умершей оказывается местным шаманом и предлагает студентам совершить ритуал. Во время обряда что-то идет не так, и на волю вырывается демон.

"Горные огни" снял начинающий кинорежиссер Томас Данн. Съемки ужастика проходили в Калифорнии. На экране зрители увидят актера и певца Алексея Воробьева. Сценарий для фильма писал, в том числе, Михаил Кукушкин. Фильм можно посмотреть на большом экране уже сегодня, 16 августа.

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Видео: YouTube / Официальные Трейлеры