В США скончалась актриса из "Бэтмена"

Известно, что Сиграм долгое время стадала деменцией, однако болезнь взяла верх.

В Соединенных Штатах Америки на восемьдесят третьем году жизни умерла известная голливудская актриса Лиза Сиграм. Об этом сообщают в сетевом издании "Газета.Ru".

Знаменитость скончалась в больнице первого февраля, однако информация об этом появилась в сети только сегодня. Известно, что Сиграм долгое время страдала деменцией, однако болезнь взяла верх.

Она известна по ролям в телесериалах "Бэтмен", "Моя жена меня приворожила" и "Правосудие Берка". Кроме того, она играла в таких полнометражных фильмах, как "Воротилы", "Каприз" и "Две тысячи лет спустя".

Источник: сетевое издание "Газета.Ru"