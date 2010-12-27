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В США скончалась актриса из "Бэтмена"
Сегодня, 21:25
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KaterinaKono13

В США скончалась актриса из "Бэтмена"

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Известно, что Сиграм долгое время стадала деменцией, однако болезнь взяла верх.

В Соединенных Штатах Америки на восемьдесят третьем году жизни умерла известная голливудская актриса Лиза Сиграм. Об этом сообщают в сетевом издании "Газета.Ru".

Знаменитость скончалась в больнице первого февраля, однако информация об этом появилась в сети только сегодня. Известно, что Сиграм долгое время страдала деменцией, однако болезнь взяла верх.

Она известна по ролям в телесериалах "Бэтмен", "Моя жена меня приворожила" и "Правосудие Берка". Кроме того, она играла в таких полнометражных фильмах, как "Воротилы", "Каприз" и "Две тысячи лет спустя".

Источник: сетевое издание "Газета.Ru" 

Теги: бэтмен, лиза сиграм, мировые новости, новости голливуд, сиграм
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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