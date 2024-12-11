Джилл Хруби оценила стратегию по сдерживанию противников США.

Простое наращивание количества ядерных боезарядов не позволит американской администрации решить вопрос одновременного сдерживания России и Китая. Соответствующее заявление сделала руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Джилл Хруби, выступая на семинаре, организованном в Гудзоновском институте в Вашингтоне (признан нежелательной на территории России организацией). . Эксперт призвала коллег сдерживать угрозы более интегрированным образом. В частности, она назвала впечатляющей функционирование системы USSTRATCOM (Стратегического командования Вооруженных сил США).

Мы не можем рассматривать в качестве синонимов число боезарядов и сдерживание. Нам не удастся выбраться из этой трехсторонней дилеммы в сфере безопасности за счет производства. А гонка ядерных вооружений не идет на пользу никому. Джилл Хруби, глава НУЯБ США

Иностранная чиновница не дала прямого ответа на вопрос аудитории о том, какие именно нужно делать шаги Вашингтону в складывающейся ситуации.

США разрабатывают ядерные заряды против хорошо защищенных целей в РФ и КНР.

Фото и видео: YouTube / Hudson Institute (признан нежелательной на территории России организацией).