Жертвой авиакатастрофы стал один местный житель.

В США самолет упал на парковку и попал на видео. Ролик с моментом трагедии в социальной сети Twitter опубликовал пользователь с ником @NewsWatch12. На кадрах зафиксировано, что винтовое воздушное судно падает на автомобильную стоянку. Инцидент произошел на территории города Медфорд, расположенном в штате Орегон.

Борт приземлился на парковку недалеко от автомобильного салона 5 декабря. Самолет рухнул вниз практически под углом в 90 градусов. Спустя несколько секунда на локации вспыхнула яркая вспышка. Затем от места крушения стали валить темно-фиолетовые клубы дыма.Местные журналисты из издания The Oregonian уточнили, что погиб единственный пассажир воздушного судна. Подробности и причины авиакатастрофы власти региона не раскрывают.

На станции "Озерки" пассажир упал на пути.

Фото и видео: Twitter / @NewsWatch12

