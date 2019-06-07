Россиянка 7 лет проведет в тюрьме США за вывоз собственных детей из страны

Бывший муж Богданы, американский военный Браен Мобли, просил у суда максимальный срок заключения.

Федеральный окружной суд города Уичито приговорил к семи годам лишения свободы россиянку Богдану Осипову, которая обвинялась в похищении и вывозе собственных детей за пределы США. Об этом сообщают российские СМИ.

Также женщина должна возместить компенсацию в размере 18 тысяч 100 долларов и уплатить совокупный судебный сбор за издержки в размере 300 долларов. Сейчас Осипова очень сожалеет о том, что она гражданка США и готова отказаться полностью от гражданства и вернуться в Россию.

Бывший муж Богданы, американский военный Браен Мобли, просил у суда максимальный срок заключения. По данным следствия, в 2014 году Осипова без согласования с мужем увезла двух детей в Россию. На тот момент в семье шли бракоразводные тяжбы.

ЗакС Петербурга просит Путина изменить закон, касающийся раздела детей после развода.

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