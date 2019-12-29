В США провели тестовые показы фильма "Годзилла против Конга"

В российский прокат фильм выйдет 19 ноября 2020 года.

В США провели первые тестовые показы фантастического фильма "Годзилла против Конга" про противостояние двух гигантских монстров. По информации издания Comic Book увидевшие ленту зрители остались довольны результатом.

Незадолго до показа, режиссер фильма Адам Вингард сделал в Instagram пост с кадром из оригинального ленты 1962 года. Снимок он сопроводил подписью: "Вчера был важный день для этих двух товарищей".

До выхода "Годзилла против Кинг Конга" по вселенной монстров было снято еще три картины - "Годзилла", "Конг: Остро Черепа" и "Годзилла 2: Король монстров". Все фильмы были прохладно встречены критиками и зрителями, а последний и вовсе провалился в прокате.

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