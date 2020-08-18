Комитет по вопросам политике в Сенате прокомментировал ситуацию с ядерным вооружением в США.

В США признали отставание от России в сфере модернизации ядерного оружия. Об этом сообщили журналисты RT со ссылкой на заявление комитета по вопросам политики Республиканской партии в Сенате. Члены комитета заявили, что Москва и Пекин значительно опережают Вашингтон в сфере обновления программ ядерного арсенала. Также чиновники рассказали, что страны активно расширяют собственные ядерные потенциалы.

Комитет уверен, что США следует продолжать работать над модернизацией ядерной триады, а также поддержанием ее боеготовности. В 2020 году Национальное управление по ядерной безопасности получило на эти задачи финансирование в размере 12,46 млрд долларов. В 2021 году на аналогичные цели будет направлено 15,6 миллиарда долларов.

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Видео: YouTube / MrNightSky