Полиция устанавливает личности возможных преступников.

В США при стрельбе у стадиона пострадали четыре человека. Об этом сообщили американские журналисты с телеканала CNN. Они сослались на заявление полиции города Мобил, расположенного в штате Алабама. Глава правоохранительных органов Пол Прайн рассказал о том, что к настоящему моменту все пациенты госпитализированы. Один из поступивших в больницу находится в тяжелом (критическом) состоянии.

Возможно, был только один стрелок сообщение местных СМИ

Известно, что в момент трагедии проводился школьный футбольный матч, в котором принимали участие старшеклассники. Полиция обладает сведениями о том, что после стрельбы от объекта выехали по меньшей мере два человека. Сейчас устанавливаются их личности. После произошедшего игра на поле была остановлена.

Ирина Потехина прокомментировала сообщения о массовой стрельбе в школах и колледжах.

Фото и видео: YouTube / FOX10 News, Twitter / Simone Eli