Видео: в США после удара молнии сгорела 150-летняя баптистская церковь

Судя по видео и дальнейшим сообщениям пожарных, церковь была почти полностью уничтожена пожаром.

В США в городе Уэйкфилд из-за непогоды сгорело здание Первой Баптистской церкви, которой было 150 лет. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Пламя в церкви вспыхнуло после того, как в 55-метровый шпиль здания ударила молния. Судя по видео и дальнейшим сообщениям пожарных, церковь была почти полностью уничтожена пожаром.

Многие в комментариях писали, что несмотря на ужас происходящего, горела церковь очень красиво. Кому-то этот эпизод напомнил око Саурона из фильма "Властелина колец".

Баптизм — одно из направлений протестантского христианства. Корни религии идут от английского пуританства, где приветствовалось только добровольное крещение. При этом человек должен быть убежден, что этого хочет, отказаться от вредных привычек, ругательств любого вида. Баптисты крестят людей только при полном погружении в воду, в возрасте более 18 лет, когда человек осознает сам, что готов к этому.

Ранее на Piter.TV: "Лахта-центр" не пострадал после удара молнии.

Фото: Reddit

Видео: социальные сети