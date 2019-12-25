В США парализованный человек научился разговаривать с помощью нейротехнологии

Нейропротез переводит сигналы из его мозга в слова.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали речевой нейропротез, который позволяет человеку с тяжелым параличом общаться предложениями. Нейропротез переводит сигналы из его мозга в слова, которые отображаются на экране компьютера. Статья была опубликована в журнале New England Journal of Medicine.

Насколько нам известно, это первая успешная демонстрация прямого декодирования полных слов из мозговой деятельности человека, который парализован и не может говорить, – сказал заведующий кафедрой неврологической хирургии имени Джоан и Сэнфорда Вейл в Калифорнийском университете Эдвард Чанг.

Так, команда переводит сигналы, предназначенные для управления мышцами голосовой системы для произнесения слов, а не сигналы для перемещения руки или кисти, чтобы включить набор текста.

Сейчас ученые работают над усовершенствованием системы. Они хотят увеличить число слов в доступном словарном запасе. Предполагается и улучшение темпа речи.

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