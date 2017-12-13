Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В США Amazon покажет сериалы российской кинокомпании
Вчера, 21:31
0
ProkVad
444

В США Amazon покажет сериалы российской кинокомпании

0
 
 

Шесть российских сериалов компании "Марс Медиа" будут показаны в США в 2018 году.

Онлайн-кинотеатр Amazon купил права на показ шести российских сериалов кинокомпании "Марс Медиа". В США их увидят уже в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В 2018 году на этой площадке выйдут сериалы "Великая" Игоря Зайцева, "Григорий Р" Андрея Малюкова, "Второе зрение", "Единичка" и "Старое ружье" Кирилла Белевича, а также "Снайперы. Любовь под прицелом" Зиновия Ройзмана".

Уточнили в пресс-службе

Сериалы "Единичка", "Старое ружье" и "Снайперы. Любовь под прицелом" повествуют о Второй мировой войне. Также об истории России расскажут многосерийные киноленты "Григорий Р" в главной роли с Владимиром Машковым.

Фото: сайт Amazon

 

Теги: amazon , россия , сериалы , сша
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5