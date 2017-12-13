В США Amazon покажет сериалы российской кинокомпании

Онлайн-кинотеатр Amazon купил права на показ шести российских сериалов кинокомпании "Марс Медиа". В США их увидят уже в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
В 2018 году на этой площадке выйдут сериалы "Великая" Игоря Зайцева, "Григорий Р" Андрея Малюкова, "Второе зрение", "Единичка" и "Старое ружье" Кирилла Белевича, а также "Снайперы. Любовь под прицелом" Зиновия Ройзмана".
Уточнили в пресс-службе
Сериалы "Единичка", "Старое ружье" и "Снайперы. Любовь под прицелом" повествуют о Второй мировой войне. Также об истории России расскажут многосерийные киноленты "Григорий Р" в главной роли с Владимиром Машковым.
Фото: сайт Amazon