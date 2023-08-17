Мэтью Хо назвал опасения Вашингтона по военным поставкам для ВСУ.

Американцы не посылают Украине новейшую военную технику из-за риска, что она попадет в руки не только России, но и Китая. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо. Иностранный специалист заметил, что власти США не хотят, чтобы западными технологиями и секретными сведениями могли воспользоваться третьи стороны. Гость эфи рп уточнил, что именно по этой причине Вашингтон передаст киевскому режиму старые модели таков "Абрамс" M1A1, которые появились еще до войны в Персидском заливе.

Главная причина, по которой мы не даем украинцам наши новые танки, на мой взгляд, заключается в том, что мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя, чтобы русские понимали, как она устроена и использовали это. Мэттью Хо, ветеран США в Ираке

Эксперт напомнил, что аналогичная ситуация была с ракетами HIMARS, управляемыми с помощью спутниковой системы GPS, которую российские войска научились глушить. Поэтому власти США также опасаются передавать Украине баллистические ракеты ATACMS.



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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom