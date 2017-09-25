Церемония награждения премией Grammy состоится 10 февраля в Лос-Анджелесе

В этом году торжество пройдет в 61-й раз.

В США назвали дату вручения премии Grammy. Торжество состоится 10 февраля в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил генеральный директор Национальной академии искусства и техники грамзаписи Соединенных Штатов Нил Портноу.

В этом году Grammy будут вручать в 61-й раз. Торжественное мероприятие состоится в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center. Имена всех номинантов будут обнародованы 5 декабря текущего года. В общей сложности планируется наградить победителей в 84 номинациях.

Ранее в Колумбийском университете назвали имена лауреатов Пулитцеровской премии-2018.

Фото: grammy.com