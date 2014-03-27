В США не считают учения России прикрытием для ядерного удара по Украине

Ллойд Остин рассказал о том, работает ли Москва "под прикрытием".

В США не считают стратегические учения России прикрытием для ядерного удара по Украине. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Эксперт пояснил, что на текущий момент не было выявлено никаких действий, которые заставили бы Вашингтон "поверить" в подготовке под прикрытием возможного нанесения ядерного удара.

Мы продолжаем за этим наблюдать. И мы не видели до настоящего времени ничего, заставляющего нас поверить, что речь идет о какой-то деятельности по прикрытию. Ллойд Остин, глава Пентагона

Таким образом чиновник ответил на вопрос о том, может ли Москва, по мнению Вашингтона, воспользоваться нынешними масштабными учениями сил стратегического сдерживания России как прикрытием.

В США не видят признаков того, что РФ якобы решила применить "грязную бомбу" на Украине.

Фото и видео: YouTube / NowThis News