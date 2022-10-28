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В США не видят признаков того, что РФ якобы решила применить "грязную бомбу" на Украине

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Ллойд Остин рассказал о готовности России к использованию подобного вида вооружений.

Власти США не видят признаков того, что Россия якобы решила применить "грязную бомбу" на территории Украины. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Чиновник пояснил, что Вашингтон считает важным сохранить контакты с международными союзниками, включая и киевский режим, а также с оппонентами, которых представляет Москва.

Мы не видели ничего, что указывало бы на то, что Путин принял решение использовать грязную бомбу.

Ллойд Остин, глава Пентагона

Напомним, что в понедельник 24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов на брифинге с коллегами сообщил, что российское министерство по обороне привело свои силы и средства в готовность к действиям в условиях радиоактивного заражения. ранее о подобной угрозе также говорил министр по иностранным делам Сергей Лавров. Этот вопрос поднят дипломатами на заседаниях Совета Безопасности ООН.

США в начале ноября предоставят ВСУ ЗРК NASAMS.

Фото и видео: YouTube / NowThis News

Теги: грчзная бомба, ллойд остин, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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