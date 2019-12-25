Дрю Уолтер рассказал, что американские эксперты будут готовы начать тесты в течение нескольких месяцев.

В США назвали условие оперативной подготовки ядерных испытаний. Об этом рассказали журналисты из DefenseNews со ссылкой на помощника заместителя министра обороны по ядерным вопросам Юрю Уолтера. Специалист заявил, что если Дональд Трамп даст распоряжение, то ведомство готово будет в течение нескольких месяцев подготовить тестирование данного вида оружия.

Дрю Уолтер заметил, что американский лидер может дать приказ о ядерных испытаниях исходя из геополитических или технических соображений. В случае такой необходимости, эксперты готовы будут работать в сжатые сроки.

Думаю, это может произойти относительно оперативно Дрю Уолтер

Эксперт добавил, что если речь идет о полномасштабных ядерных испытаниях, в которых необходимо собрать данные, то на подготовку данных мероприятий у специалистов могут уйти годы.

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