В США назвали самые популярные онлайн-премьеры 2020 года

Первое место занял мюзикл "Гамильтон" режиссера Томаса Каила.

Американские эксперты составили список самых популярных онлайн-премьер 2020 года. Рейтинг возглавил мюзикл "Гамильтон" режиссера Томаса Каила, вышедший на Disney+. Об этом сообщает портал Культуромания.

Действие в фильме разворачивается во время Войны за независимость, основания и становления США. Сюжет рассказывает о жизни первого министра финансов США Александра Гамильтона. Главную роль исполнил американский актер Лин-Мануэль Миранда.

Второе место в списке самых популярных премьер текущего года досталось комедии "Борат 2" Саши Барона Кэна. В России фильм вышел в широкий прокат в октябре.

В топ-5 также попали фильмы "Мой шпион", "Тайлер Рейк", "Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной".

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