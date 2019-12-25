Из 19 тысяч пациенток скончалось 33.

В США назвали фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса вдвое. С заявлением выступили учёные центра по контролю и профилактике заболеваний. Об этом пишет The Washigton Post.

По словам специалистов, таким фактором является беременность. Об этом говорят исследование 19 тысяч беременных пациенток, которые заразились COVID-19. Из них скончалось 33 пациентки, Смертность среди данной группы равняется 0,2%. При этом среди небеременных женщин показатель смертности от коронавируса в два раза меньше — 0,1%.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили об опасности лифтов из-за коронавируса.

Фото: pixabay.com