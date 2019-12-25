Если заражённый человек пришёл в лифт, то аэрозоль с COVID-19 какое-то время может находится в воздухе.

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности лифтов из-за коронавируса. Свой прогноз дал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с "РИА Новостями".

Он считает, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией в лифте довольно большой, так как помещение не проветривается и довольно маленькое. По словам Лебедева, если заражённый человек пришёл в лифт, то аэрозоль с COVID-19 какое-то время может находится в воздухе.

Ранее стал известен порядок вакцинации в Петербурге.

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