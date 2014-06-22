В США ликвидировали врезавшегося на автомобиле в здание генконсульства КНР

Американские правоохранительные органы ликвидировали человека, врезавшегося на автомобиле в здание генерального консульства Китая. Инцидент произошел в городе Сан-Франциско. Об этом местным жителям сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию. Известно, что 9 октября в 15:09 по местному времени (10 октября в 01:09 утра по Москве) транспортное средство столкнулось с вестибюлем визового отдела КНР. Во время начавшейся на месте инцидента перестрелки полицейские убрали подозреваемого. По информации от новостного агентства The Reuters, консульство КНР заявило о том, что "решительно осуждает это насильственное нападение и оставляет за собой право привлечения к ответственности за инцидент".
Неизвестный въехал в зал выдачи документов консульства, создав серьезную угрозу безопасности персонала и людей на месте происшествия и причинив серьезный ущерб зданию и собственности.
заявление генконсульства Китая в США
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Фото и видео: Telegram / SHOT
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