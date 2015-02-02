Трамп раскритиковал Байдена и Обаму за сближение России и Китая

Экс-глава США считает Москву и Пекин "естественными врагами".

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что только глупость его преемника Джо Байдена и предшественника Барака Обамы подтолкнули Россию и Китай к сближению. Гость интервью рассказал Джону Соломону из Just The News и Ребекке Вебер из Ассоциации зрелых американских граждан о том, что при его правлении такой бы ситуации не произошло. По словам политика, упрямый курс действующих властей в Белом доме на "тотальную победу" над Москвой может обернуться Третьей мировой войной.

Когда я был молод, я любил историю, и, как говорили мои учителя, чего вы точно не хотели бы видеть, так это объединения России и Китая. Они естественные враги, потому что у них общая граница, у России много земли, у Китая ее недостаточно. Обычно это не очень хороший знак, да? Дональд Трамп, экс-президент США

Республиканец из США подчеркнул, что украинского конфликта также бы не произошло при его правлении по двум причинам. В первом случае речь идет о том, что стоимость нефти была бы значительно ниже, чем фиксируется сейчас. Это привело бы российское руководство к тому, что у страны не было бы тех денег, которыми они обладают сейчас.

Трамп заявил бастующим работникам в США, что Байден разрушает страну.

Фото и видео: rumble.com