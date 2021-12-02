Джен Псаки оценила угрозу распространения ковида из ЮАР по США.

В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона". Такое заявление на регулярном брифинге перед журналистами сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Чиновница прокомментировала возможное введение дополнительных ограничений из-за распространения нового варианта коронавируса, прибывшего из южной Африки. С понедельника в стране действует запрет на въезд из данного региона. Однако это не уберегло Калифорнию от появления первого пациента с "омикрон"-штаммом.

Мы намерены рассмотреть вопрос о том, потребуется ли вводить ограничения для новых стран. Очевидно, мы не хотим, чтобы эти ограничения оставались в силе постоянно, однако нам потребуется больше времени. Но на данный момент нет дополнительных ограничений, помимо тех, которые связаны с поездками. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне уточнили, что о новом штамме коронавируса "многое остается неизвестно". А ограничения на авиасообщения были призваны дать время медицинским экспертам на лабораторный анализ и проведение необходимого.

Псаки не смогла ответить на вопрос о встрече Путина и Байдена.

Фото и видео: Белый дом