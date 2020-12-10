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В США 17 штатов поддержали иск Техаса о пересмотре итогов выборов

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Под заявлением подписались штаты Техас, Миссури, Алабама, Арканзас.

В США 17 штатов поддержали иск Техаса о пересмотре итогов выборов. Отмечается, что большинство из них возглавляю республиканцы. Иск подан в Верховный суд.

Под заявлением подписались штаты Техас, Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что имеющиеся у него данные указывают на его победу на выборах. По его словам, у него появились данные, которые опровергают его поражение во время голосования.

Видео: YouTube / CBSDFW

Теги: выборы президента сша, сша, техас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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