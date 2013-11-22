Продюсер и сценарист Наталия Горина станет новым ректором СПбГИКиТ

Александр Евменов покинул пост ректора.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Александр Евменов покинул пост ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. На его место пришла продюсер и сценарист Наталия Горина. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Горина является выпускницей Ленинградского государственного университета, окончив филологический факультет. После чего она окончила аспирантуру Института лингвистических исследований РАН в Петербурге. За свою карьеру продюсера она приняла участие в создании таких фильмов, как "1814" и "Государь", сериалов "Брежнев", "Достоевский" и "Белая гвардия". Также Горина является генеральным директором рекламного агентства "Твин Медиа".

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Фото: tvinmedia.ru