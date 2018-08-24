В СПЧ призвали остановить обучение 9-летней студентки в МГУ

Эксперимент с обучением может привести к нарушению психического развития ребенка, считают в Совете.

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Асмолов рекомендовал приостановить обучение на психологическом факультете МГУ девятилетней студентки. Соответствующее обращение опубликовано на его странице в социальной сети Facebook.

По словам эксперта, существует вероятность того, что эксперимент с обучением может привести к нарушению психического развития несовершеннолетней. Кроме того, есть риск буллинга в средствах массовой информации всех участников образовательного процесса.

Асмолов обратился к главе Совета по правам человека Валерию Фадееву с просьбой взять ситуацию под контроль. Также он призвал коллег выйти с предложением о приостановке этого "опасного эксперимента", который, по его мнению, нарушает конвенцию по правам ребенка.

Напомним, что москвичка сдавала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в восемь лет. Ее зачислили в МГУ на факультет психологии. Она смогла поступить в вуз на платной основе.

Ранее отец 9-летней студентки МГУ устроил скандал в вузе.

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