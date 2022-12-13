  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:56
165
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В СНТ в Свердловской области загорелись восемь домов

0 0

Пламя распространилось на пять гектаров.

Восемь садовых домов загорелись в СНТ "Светлый" на территории городского округа Сухой Лог в Свердловской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители  регионального управления МЧС. СПециалисты объяснили, что проблема возникла из-за воспламенения сухой растительности. На текущий момент общая площадь пожара составляет порядка пяти гектаров.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили...из-за ветреной погоды и большого количества сухой растительности огонь быстро распространился и перешел на строения.

источниу в ГУ МЧС России по региону

Эксперт добавил, что борьбу с возгоранием ведут 35 человек личного состава и 12 единиц профильной техники.

Во время пожара на Караваевской пострадали два человека.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, свердловская область, снт, сухой лог
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии