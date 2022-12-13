В СНТ в Свердловской области загорелись восемь домов

Восемь садовых домов загорелись в СНТ "Светлый" на территории городского округа Сухой Лог в Свердловской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители регионального управления МЧС. СПециалисты объяснили, что проблема возникла из-за воспламенения сухой растительности. На текущий момент общая площадь пожара составляет порядка пяти гектаров.
Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили...из-за ветреной погоды и большого количества сухой растительности огонь быстро распространился и перешел на строения.
источниу в ГУ МЧС России по региону
Эксперт добавил, что борьбу с возгоранием ведут 35 человек личного состава и 12 единиц профильной техники.
Во время пожара на Караваевской пострадали два человека.
Фото и видео: ГУ МЧС России
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