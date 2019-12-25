В СНТ Приозерского района нашли замерзшими насмерть мужчину и женщину

Мужчину обыскалась супруга, живущая в городе.

Утром 11 февраля в полицию Петербурга обратилась жительница Уральской улицы. Взволнованная женщина сообщила, что с 4 февраля не может дозвониться до своего мужа: мужчина перестал выходить на связь в СНТ "Запорожское" в Приозерском районе. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Прибывшая на место полиция обнаружила супруга петербурженки в лесополосе в 50 метрах от участка – 39-летний мужчина насмерть замерз вместе с 29-летней женщиной, которая жила на том же участке. Внешних признаков насильственной смерти на трупах не нашли, тела направили в морг для установления причины смерти. С места изъяли одежду и термо-кружку.

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