В СМИ попал диалог сына директора Ледового дворца, угрожавшего реставратору

Молодой человек заявил, что ему в этом городе "никто ничего не сделает", поэтому он может делать все, что угодно.

В сеть попала аудиозапись разговора между 25-летним сыном директора Ледового дворца, менеджером известной реставрационной компании "Лапин Энтерпрайз" Антоном Изотовым и ее 53-летним генеральным директором Юрием Калининым. На записи слышно, как молодой человек угрожает реставратору.

Диалог состоялся в офисе компании 29 октября. По имеющейся информации, Изотов вызвал Калинина поговорить на тему: кто на чьей стороне. Молодому менеджеру не нравится больше работать с фактическим совладельцем "Лапин Энтерпрайз", с 51-летним основателем компании Алексеем Лапиным.

Вначале речь идет о лояльности к Изотову и увольнении Калинина. Затем претензии набирают оскорбительный оборот. Антон Изотов заявляет: "...Мне в этой стране, в этом городе никто ничего не сделает. Вот сейчас я разобью тебе глаз, и я буду прав…". По слухам, Изотов на этом не остановился. В результате он вытер подошву своего ботинка о пиджак Калинина и ударил своего оппонента линейкой по щекам.

По информации 47news, в реставрационной компании "Лапин Энтерпрайз" происходит невидимый внутренний конфликт. Судя по всему, в основе лежат изменения в ЕГРЮЛ, которые произошли летом прошлого года. Тогда 60% компании перешли в собственность Изотова, остальные 40% остались у 51-летнего Алексея Лапина. Сам Лапин подтвердил 47news, что сложности в компании есть, а он надеялся на "свежую кровь".

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Видео: YouTube / V Sm