В СК рассказали о причинах пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Несоблюдение правил техники безопасности довело до трагедии.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета рассказали о причинах пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин". В Ведомстве считают, что возник перегрев резервуара с горючим во время работ на судне.

В процессе производства указанных огневых работ в течение всего рабочего дня произошел интенсивный перегрев заполненного топливного резервуара, что привело к его хлопку с последующим разливом остатков топлива и пожару на судне третьей категории сложности пояснили в пресс-службе ведомства

Специалисты объяснили, что подозреваемые знали о том, что за день до начала огневых пожароопасных работ в цистерну залили более трех тонн судового топлива. Это не остановило работников от выполнения процедуры, что и привело к трагедии.

Напомним, что пожар на ледоколе произошел в конце 2018 года. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.tv писал о том, что рабочего убило током на ледоколе "Виктор Черномырдин"

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