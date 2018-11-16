В СК рассказали о причинах пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин"

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета рассказали о причинах пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин". В Ведомстве считают, что возник перегрев резервуара с горючим во время работ на судне.
В процессе производства указанных огневых работ в течение всего рабочего дня произошел интенсивный перегрев заполненного топливного резервуара, что привело к его хлопку с последующим разливом остатков топлива и пожару на судне третьей категории сложности
пояснили в пресс-службе ведомства
Специалисты объяснили, что подозреваемые знали о том, что за день до начала огневых пожароопасных работ в цистерну залили более трех тонн судового топлива. Это не остановило работников от выполнения процедуры, что и привело к трагедии.
Напомним, что пожар на ледоколе произошел в конце 2018 года. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее Piter.tv писал о том, что рабочего убило током на ледоколе "Виктор Черномырдин"
Фото и видео: YouTube
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