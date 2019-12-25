В СК предложили увеличить срок хранения данных о звонках абонентов до 10 лет

Такое решение может положительно сказаться на раскрытии и расследовании преступлений.

В субботу, 24 октября, стало известно, что руководство Северо-Западного следственного управления на транспорте предложило увеличить срок хранения информации о звонках абонентов до 10 лет. Данное решение может положительно сказаться на расследовании преступлений.

Кроме того, руководитель главного следственного управления СК России по региону обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой поддержать инициативу о привлечении представителей научного сообщества к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Также к Бастрыкину обратилось следственное управление по Ленинградской области. Они просят передать криминалистическую технику из имеющихся резервов для участия в мероприятиях по установлению преступлений, которые совершили немецко-фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны в отношении мирных граждан. Техника поможет эффективнее искать места захоронения.

Ранее мы писали, что СК выяснит обстоятельства порчи Александровских ворот Охтинских пороховых заводов.

Фото: пресс-служба СК РФ