В СИЗО Петербурга оставили художницу Сашу Скочиленко

Девушку арестовали до 1 октября.

Во вторник, 30 августа, Василеостровский суд Петербурга оставил в СИЗО художницу Александру Скочиленко. Ее обвиняют в распространении фейков о ВС РФ. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Девушку арестовали до 1 октября.

Напомним, Александру арестовали в апреле за замену ценников в супермаркете. Информация, по версии следствия, содержала в себе фейки о действиях ВС РФ. Несколько недель Скочиленко почти ничего не ела и содержалась в неудовлетворительных условиях. Дело в том, что у художницы аутоимунное заболевание и особая диета. На данный момент, после широкого резонанса в СМИ, обращений депутатов и омбудсмена Светланы Агапитовой, девушку обеспечивают горячим безглютеновым питанием.

Ранее художницу Александру Скочиленко оставили под стражей. Адвокатам не удалось изменить меру пресечения.

Видео: Telegram / Свободу Саше Скочиленко!