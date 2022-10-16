В Ржевке появится парк электробусов стоимостью в 11,5 млрд рублей

Возведение депо начнется уже в этом году.

В петербургской Ржевке планируют построить парк электробусов за 11,5 млрд рублей. "Пассажиравтотрансом" объявлен аукцион. Соответствующая документация была размещена на сайте Госзакупок сегодня, 9 августа.

Согласно данным, процесс разделен на четыре этапа. Возведение депо начнется уже в этом году. До 2026-го должны пройти работы по строительству несущих конструкций, монтажу оборудования, устройству наружных электрических сетей и линий связи, на что выделено 6,2 млрд рублей.

Парк появится на участках по улице Потапова, на территории Ржевки и Индустриальном проспекте. Депо вместит порядка 400 электробусов.

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Фото: Piter.TV