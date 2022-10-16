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В Ржевке появится парк электробусов стоимостью в 11,5 млрд рублей
Сегодня, 19:17
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В Ржевке появится парк электробусов стоимостью в 11,5 млрд рублей

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Возведение депо начнется уже в этом году.

В петербургской Ржевке планируют построить парк электробусов за 11,5 млрд рублей. "Пассажиравтотрансом" объявлен аукцион. Соответствующая документация была размещена на сайте Госзакупок сегодня, 9 августа. 

Согласно данным, процесс разделен на четыре этапа. Возведение депо начнется уже в этом году. До 2026-го должны пройти работы по строительству несущих конструкций, монтажу оборудования, устройству наружных электрических сетей и линий связи, на что выделено 6,2 млрд рублей. 

Парк появится на участках по улице Потапова, на территории Ржевки и Индустриальном проспекте. Депо вместит порядка 400 электробусов.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в тестовом режиме запустили автобус на 153 пассажира. 

Фото: Piter.TV

Теги: ржевка, электробусы спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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