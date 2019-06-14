В Рязанской области подростка насмерть придавило погрузчиком

ЧП произошло на сельскохозяйственном предприятии.

Следственные органы СКР по Рязанской области выясняют обстоятельства гибели подростка на сельхозпредприятии.

Региональные следственные органы СУ СК РФ по Рязанской области сообщают, что по факту гибели 16-летего подростка на предприятии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека".

По данным следствия, подросток с согласия родителей в июне текущего года устроился на подработку в сельскохозяйственное предприятие Скопинского района. 8 августа подросток в составе группы рабочих осуществлял очистку помещения. Хотя у него не было прав на управление погрузчиком, несовершеннолетний в процессе выполнения задания использовал трактор-погрузчик.

В ходе подъема и спуска ковша подросток оказался зажат между корпусом трактора и стрелой ковша. От полученных травм он скончался на месте.

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Фото: СУ СК РФ по Рязанской области