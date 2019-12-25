В Костромской области при обрушении бетонной плиты погибла девочка

На подростка упала плита заброшенного здания.

В Костромской области погибла 14-летняя девочка на заброшенном здании.

Региональные следственные органы СКР по Костромской области сообщают, что выясняют обстоятельства гибели 14-летней девочки. Как удалось установить, 9 августа в вечернее время двое подростков, 14-летняя школьница и ее 13-летний приятель, гуляли в заброшенном здании на окраине Сусанино. Упавшая бетонная плита придавила насмерть школьницу, а ее друг получил тяжелые травмы.

В настоящее время ведутся следственные действия. Устанавливается принадлежность здания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: СУ СК РФ по Костромской области