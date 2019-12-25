В Русском музее установили пеленальные столики, пользоваться которыми смогут мамы и папы

Музей откликнулся на всемирный флэш-моб ответственных отцов.

В Русском музее установили первые пеленальные столики, пользоваться которыми могут не только мамы, но и отцы, сообщается 6 февраля на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

Новшество пришло в музей после международного движения отцов, обративших внимание на то, что пеленальные столики есть только в женских туалетах. Папам, которым порой также нужно поменять ребенку подгузник, вынуждены искать для гигиенической процедуры другое место. На призыв откликнулся Русский музей и фирма детских товаров.

Агапитова заметила, что требования и нормы по оборудованию туалетных комнат предметами, необходимых для маленьких детей, отсутствуют, и обратилась в Правительство РФ с предложением разработать стандарты оснащения общественных туалетов. "Детские" уголки в туалетных комнатах должны быть в аэропортах, на вокзалах, культурных учреждениях и торговых центрах.

Ранее в Петербурге обратили внимание на состояние Меншикова бастиона Петропавловской крепости.

Фото: spbdeti.org