В Рунете появился онлайн-музей ЖЭК-арта

Посетители сайта могут увидеть 3D-модели самых типичных персонажей российских дворов.

В понедельник, 19 июля, в Рунете запустили проект сотрудников креативного бюро Золотые тигры России. Необычный проект представляет собой онлайн-музей ЖЭК-арта. Чебурашки и лебеди из шин, свиньи из бутылок, богатыри из пней из другие герои, знакомые каждому из нас, представлены в цифровом музее.

Кликнув на фигуру, пользователь попадает в основные разделы музея, в которых можно подробно узнать о том, какое место ЖЭК-арт занимает в культуре, есть ли у него аналоги в мире, законна ли установка таких объектов во дворах и насколько это занятие экологично. Видеоролики о мастерицах и их произведениях показывают, как и ради чего создается дворовое искусство в российских городах, от Рязани до Выборга.

Согласно замыслу, каждый из посетителей музея может в одном из образов Бестиария узнать своих знакомых, друзей или себя. Такой подход позволяет видеть в произведениях ЖЭК-арта не нагромождение материалов, а живые образы соседей.

Авторы фигур рассказывают о своем творчестве.

Первым я сделала лебедя. Знакомые увидели и пригласили на выставку. С одним лебедем я заняла первое место. Второй был павлин. С того момента пошло, стала делать. Были пальмы, на пальмы много бутылок уходит. Только на листву штук триста уходит. Дарю друзьям, подругам на праздники, делаю детям, ну и продаю. В "Одноклассниках" делаю мастер-классы. Мне очень благодарны за это. Делаю для того, чтобы приносить радость людям. Таиса Сотникова из Выборга поделилась, как начинала свой творческий путь, из чего делает фигуры и как на это реагируют окружающие

Автор отметила, что губернатор области лично поблагодарил за такую красоту. В свою очередь, Таиса Сотникова хочет подарить Выборгу два аиста и сову.

Проект призывает задуматься о роли ЖЭК-арта в российской урбанистике и жизни российских городов в целом: это самый яркое проявление непосредственного участия горожан в окружающем их пространстве.

Ранее мы писали, что музей Бродского в Петербурге получит отдельный вход.

Фото и видео: предоставлено организаторами