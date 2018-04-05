В Румынии автобус с пассажирами упал в реку: девять человек погибли

В сети появились фото и видео с места трагедии в румынском уезде Нямц.

Сегодня, в ночь на 5 апреля, в румынском уезде Нямц микроавтобус с пассажирами улетел в реку.

Микроавтобус "Фольксваген" вылетел с трассы и упал в реку Бистрица. После падения на берег смог выбраться только один человек, он во время аварии был на пассажирском сиденье рядом с водителем. Остальные 9 человек погибли. Тела 7 человек извлекли сразу. В результате поисковых водолазных работ чуть позднее были обнаружены еще двое погибших.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Как стало известно, микроавтобус был не предназначен для перевозки пассажиров, в салоне были установлены деревянные лавки. По одной из версий, у автобуса во время движения могло лопнуть колесо.

Фото: Twitter

Видео: Facebook/vestea.net