В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств

Алла Самойлова объяснила ситуацию с пропажей из аптек препаратов для терапии болезней щитовидной железы.

В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии проблем с производством и поставками лекарственных препаратов. Такое заявление на брифинге с журналистами сделала глава профильного ведомства Алла Самойлова. Чиновница не видит в стране проблем в данном вопросе на текущий момент.

Мы провели совещание с дистрибьюторами и производителями, и фактически нам, что проблем ни с производством, ни с поставкой лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят. Алла Самойлова, глава Росздравнадзора

Росздравнадзор сообщила о достаточности медицинских препаратов в российских аптеках. Самойлова уточнила, что специалисты могут с точностью до конкретного учреждения назвать количество лекарств, которые в нем имеются. Препараты для терапии болезней щитовидной железы, включая "L-тироксин" (МНН "левотироксин натрия") исчезли из аптек в связи с ажиотажным спросом со стороны покупателей. Однако в стране нет проблем с их запасами или производством. В ближайшее время препараты снова появятся на прилавках аптек.

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Фото и видео: Правительство России