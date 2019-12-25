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В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств
Сегодня, 10:34
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В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств

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Алла Самойлова объяснила ситуацию с пропажей из аптек препаратов для терапии болезней щитовидной железы.

В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии проблем с производством и поставками лекарственных препаратов. Такое заявление на брифинге с журналистами сделала глава профильного ведомства Алла Самойлова.  Чиновница не видит в стране проблем в данном вопросе на текущий момент.

Мы провели совещание с дистрибьюторами и производителями, и фактически нам, что проблем ни с производством, ни с поставкой лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят.

Алла Самойлова, глава Росздравнадзора

Росздравнадзор сообщила о достаточности медицинских препаратов в российских аптеках. Самойлова уточнила, что специалисты могут с точностью до конкретного учреждения назвать количество лекарств, которые в нем имеются. Препараты для терапии болезней щитовидной железы, включая "L-тироксин" (МНН "левотироксин натрия") исчезли из аптек в связи с ажиотажным спросом со стороны покупателей. Однако в стране нет проблем с их запасами или производством. В ближайшее время препараты снова появятся на прилавках аптек.

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Фото и видео: Правительство России

Теги: алла самойлова, лекарства, росздравнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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