Первая сокращенная трудовая неделя запланирована на февраль.

В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2021 году. Граждан ожидают семь таких трудовых недель в следующем году. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства журналистам "Известий". Первая сокращенная рабочая неделя запланирована на февраль (22 и 23 числа, в понедельник и вторник россияне будут отдыхать). Рабочий день 22 числа перенесен на субботу 20 февраля.

С 15 по 20 февраля будет единственная в следующем году длинная шестидневная рабочая неделя пресс-служба Роструда

Также сокращенные рабочие недели ожидаются в связи с празднованием 8 Марта, майскими праздниками, Днем России, Днем народного единства. Также чиновники укоротили последнюю рабочую неделю перед Новым годом. расписание утверждено главой правительства Михаилом Мишустиным в октябре текущего года. Он подписал производственный календарь на 2021 год. Согласно документу, 31 декабря официально будет выходным днем.

Роструд рассказал о работе 31 декабря 2020 года.

Фото: Piter.tv