В ведомстве объяснили, как россияне будут отдыхать перед Новым годом.

Роструд рассказал о работе 31 декабря. Об этом у сотрудников ведомства узнали журналисты "РИА Новостей". По данным чиновников, рабочий день в последний день года будет короче на один час.

В 2020 году по производственному календарю 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем, предшествуя нерабочему праздничному дню, в связи с чем его продолжительность сокращается на один час Иван Шкловец, заместитель главы Роструда

Эксперт напомнил, что 31 декабря также может стать нерабочим днем. Это произойдет, если работодатель предоставит сотрудникам дополнительный день отдыха. В этом случае должен быть решен вопрос об оплате такого дня. Сделать это можно за счет издания локального нормативного акта. Без сохранения зарплаты выходной может быть предоставлен работнику в качестве тогула за сверхурочное время работы или за работу в выходной день или праздник, в качестве ежегодного отпуска. Также известно, что губернаторы отдельных регионов страны решили сделать 31 декабря выходным для государственных служащих.

Напомним, что в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 10 января. Первым рабочим днем станет 11 января.

Роструд назвал число безработных в России.

Фото: Piter.tv