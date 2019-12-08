Такое право должны получать люди, у которых установлен ненормированный рабочий день.

В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня. Такое право должны получать люди, у которых установлен ненормированный рабочий день. Об этом пишет "Российская газета".

Это положение касается первой статьи 101 Трудового Кодекса. Согласно ей, ненормированный рабочий день — особый режим работы. По распоряжению начальства отдельные работники могут "эпизодически" привлекаться к выполнению дополнительных функций, которые увеличат их продолжительность дня. В ведомстве подчеркнули, что слово "эпизодически" здесь — ключевое.

При этом систематические переработки сотрудника могут расцениваться контролирующими и судебными органами как сверхурочная работа, за которую положена компенсация.

Кроме того, в Роструде заявили, что при ненормированном рабочем дне россияне должны освобождаться от работы в выходные и нерабочие праздничные дни.

Ранее в Роструде рассказали о способе продлить новогодние каникулы.