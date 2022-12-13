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В Ростовской области мужчина жестоко избил 14-летнюю школьницу посреди улицы

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По предварительным данным, у нее перелом челюсти и сотрясение мозга.

В Ростовской области мужчина жестоко избил 14-летнюю школьницу посреди улицы. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в городе Азов. На опубликованном видео мужчина что-то громко говорил в адрес девочки, а затем ударил ее кулаком по лицу. Та упала на асфальт, после чего мужчина поднял школьницу и начал ее трясти, а затем бросил на пороге магазина и скрылся.

Девочку забрали медики скорой помощи. По предварительным данным, у нее перелом челюсти и сотрясение мозга. Сотрудники полиции начали искать мужчину.

Ранее мы сообщали, что падение колеса обозрения в российском городе попало на видео.

Видео: Telegram / Don Mash

Теги: азов, избиение, мужчина, ростовская область
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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