В Ростовской области мужчина жестоко избил 14-летнюю школьницу посреди улицы. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Инцидент произошел в городе Азов. На опубликованном видео мужчина что-то громко говорил в адрес девочки, а затем ударил ее кулаком по лицу. Та упала на асфальт, после чего мужчина поднял школьницу и начал ее трясти, а затем бросил на пороге магазина и скрылся.
Девочку забрали медики скорой помощи. По предварительным данным, у нее перелом челюсти и сотрясение мозга. Сотрудники полиции начали искать мужчину.
Ранее мы сообщали, что падение колеса обозрения в российском городе попало на видео.
Видео: Telegram / Don Mash
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все