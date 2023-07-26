  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:19
105
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ростове-на-Дону произошел взрыв во дворе многоквартирного дома

0 0

На место происшествия прибыли спасатели и полиция.

В Ростове-на-Дону произошел взрыв во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает местный новостной портал Donday.ru.

Инцидент произошел сегодня, 26 июля, на 2-й Володарской улице. По предварительной информации, взорвалась граната в руках у мужчины. В результате взрыва ему оторвало пальцы. Пострадавшего отправили в больницу. На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Жителей дома эвакуировали. В региональных ГУ МЧС и ПВО пока не комментировали ситуацию.

Ранее очевидцы прокомментировали прогремевший в Нижнекамске взрыв.

Видео: Telegram / Осторожно, новости

Теги: взрыв, граната, двор, ростов-на-дону
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии