На место происшествия прибыли спасатели и полиция.

В Ростове-на-Дону произошел взрыв во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает местный новостной портал Donday.ru.

Инцидент произошел сегодня, 26 июля, на 2-й Володарской улице. По предварительной информации, взорвалась граната в руках у мужчины. В результате взрыва ему оторвало пальцы. Пострадавшего отправили в больницу. На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Жителей дома эвакуировали. В региональных ГУ МЧС и ПВО пока не комментировали ситуацию.

Ранее очевидцы прокомментировали прогремевший в Нижнекамске взрыв.

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