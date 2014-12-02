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В Ростове-на-Дону и Аксае выявлено 12 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство

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В отношении задержанных приняты решения о неразрешении въезда на территорию РФ сроком на пять лет.

В Ростове-на-Дону и Аксае выявлено 12 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, 10 задержанных привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания и осуществление трудовой деятельности без патента. Кроме того, одному мигранту-работодателю вменяется 10 фактов привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан без патентов. Также выявлен случай предоставления жилья для нелегальных мигрантов. В отношении задержанных приняты решения о неразрешении въезда на территорию РФ сроком на пять лет.

Ранее мы сообщали, что в Иркутской области завершили расследование серии афер под видом продажи игровых консолей и гаджетов.

Видео: ГУ МВД России по Ростовской области

Теги: аксай, нарушение миграционного законодательства, ростов-на-дону
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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