Сумма ущерба составила свыше полумиллиона рублей.

В Иркутской области завершили расследование серии афер под видом продажи игровых консолей и гаджетов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным следствия, в канун наступления 2024 года мужчина разместил на популярной интернет-площадке ряд фиктивных объявлений о продаже дорогостоящих смартфонов и игровых консолей с хорошей скидкой. Пять человек перевели ему свыше полумиллиона рублей, однако обещанных товаров не получили. Возбуждено уголовное дело. Приговора суда фигурант дожидается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане пресечена работа мобильной сим-фермы.

Видео: ГУ МВД по Иркутской области