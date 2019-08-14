В Ростове-на-Дону фельдшер-"зомби" испугал прохожих

"Пранком" с использованием машины "скорой помощи" заинтересовалась полиция.

В Ростове-на-Дону фельдшер-"зомби" пугал прохожих. Об этом сообщил местный портал 161.ru. В СМИ уточнили, что в настоящее время полиция проводит проверку из-за пранка, опубликованного в Instagram блогером Иваном Сычевым. Мужчина использовал машину скорой помощи с включенными спецсигналами. При этом он оделся в костюм врача и загримировался под зомби.

Предположительно, транспортное средство блогер мог арендовать в частной клинике. В управлении здравоохранения по региону заявили, что машина не относится к станции скорой помощи. Сейчас автора ролика разыскивают. Ведется проверка в отношении лиц, участвовавших в создании видео.

Сам Иван Сычев рассказал, что решил снять ролик после смерти матери. У женщины произошел сердечный приступ, но фельдшер "скорой" не смог поставить верный диагноз.

В Ростовской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

Видео: Instagram / ivain_sychev